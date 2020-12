Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 22.000 Euro – das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagabend auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern/Ost und Enkenbach-Alsenborn ereignete. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 47-jährige Fahrerin eines Opel Mokka während eines Überholvorgangs auf der mittleren von drei Fahrspuren auf einen vor ihr fahrenden Renault Kangoo auf. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Fahrer erlitten Verletzungen und wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen in Richtung Mannheim gesperrt.