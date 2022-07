Zwei Diebe hatten am Donnerstag offenbar nicht mit den aufmerksamen Augen des Ladendetektivs gerechnet. Der Sicherheitsmitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Fackelstraße beobachtete laut Polizei gegen 17.25 Uhr zwei Männer, die mehrere Sicherungen von Bekleidungsstücken entfernten und diese in Taschen steckten. Als sie den Ladendetektiv sahen, leerten sie die Taschen umgehend. Die beiden hatten Ware im Wert von mehreren Hundert Euro in ihren Taschen. Einer der Ladendiebe konnte auf dem Weg in das Büro des Detektives durch ein geöffnetes Fenster flüchten. Der zweite Mann wurde von der Polizei mit auf die Dienststelle genommen. Nachdem seine Daten aufgenommen wurden, konnte er wieder gehen. Der flüchtige Ladendieb wurde von einem Zeugen in einem Hinterhof aufgehalten. Der Zeuge notierte sich die Daten des Diebes. Beiden blüht nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.