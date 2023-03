Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am kommenden Dienstag nimmt Norbert Stasche seinen Hut. Nach 31 Jahren am Westpfalz-Klinikum, in denen er 77 Fachärzte ausgebildet hat, geht der Chefarzt der HNO-Klinik in den Ruhestand, wobei das für ihn nicht bedeutet, die Hände in den Schoß zu legen. Am Mittwoch wurde er offiziell verabschiedet.

„Es war sehr emotional“, meint der aus Brandenburg stammende Mediziner im Anschluss an den offiziellen Teil. Bis zu seinem letzten Diensttag wird er präsent sein, danach hat er