Im Rahmen des Weihnachtsmarktes, der vom 22. November bis 23. Dezember stattfinden wird, ist ein verkaufsoffener Sonntag am 28. November „dem Anlass entsprechend“ beantragt worden. Ob am 1. Advent Kunden durch die Innenstadt bummeln können, das ist allerdings noch offen.

Wie die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ mitteilt, wurde das Anhörungsverfahren mit Gewerkschaften, Kirchen und Verbänden eingeleitet. „Die formelle rechtliche Entscheidung ist noch offen und wird nach Rücklauf zeitnah getroffen und veröffentlicht“ heißt es von der Werbegemeinschaft. „Kaiser in Lautern“ und die Werbegemeinschaft S+E hätten den Antrag gemeinsam gestellt und eingereicht. Vertreter der beiden Interessengemeinschaften freuten sich, dass der verkaufsoffene Sonntag stattfinden soll. Es könnte der erste mögliche Öffnungssonntag seit Beginn der Pandemie werden und ein wichtiges Signal für Handel und Gastronomie sein, „insbesondere da dieser Sonntag zum Weihnachtsgeschäft eine wichtige Rolle für den Handel darstellt“.

Werbung für den Einkaufsstandort Kaiserslautern

Unabhängig von einem verkaufsoffenen Sonntag würden Besucher der Stadt Kaiserslautern im Lautrer Advent viele Aktionen erwarten. Neben Einkaufsbummeln im Lichterglanz, könne man auch auf dem Weihnachtsmarkt rund um die Stiftskirche, am Schillerplatz und am Altenhof nach Geschenken stöbern probieren. Ebenso laden der Kulturmarkt in der Fruchthalle und die Eisbahn auf dem Gartenschaugelände zum Einkaufstag im winterlichen Vergnügen ein, werben die beiden Werbegemeinschaften. Die öffentlichen Parkplätze in der Stadt sind – wie jeden Sonntag – kostenfrei. Um weitere Parkkapazität zu schaffen, können sonntags auch die Parkplätze des Rathauses West (ehemalige Maxschule) und in der Meuthstraße kostenfrei genutzt werden.