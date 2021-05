Die Hochschule Kaiserslautern verzeichnet weniger Neueinschreibungen zum Wintersemester als im vergangenen Jahr. Daran Schuld könnte auch Corona sein. Grund zur Sorge sieht Präsident Hans-Joachim Schmidt deswegen aber nicht. Er erklärt, wie das Semester weitergeht.

Insbesondere der Standort Kaiserslautern hat gegenüber dem vergangenen Jahr verloren. In den beiden Fachbereichen „Bauen und Gestalten“ und „Angewandte Ingenieurwissenschaften“ haben sich 575 neue Studierende für das Wintersemester eingeschrieben. Im Wintersemester 2019, dem absoluten Rekordjahr der Hochschule, waren es allein am Campus Kaiserslautern 702 Erstsemester.

Dafür verantwortlich könnten aus Sicht von Hochschul-Präsident Hans-Joachim Schmidt insbesondere zwei Faktoren sein. Zum einen gab es einen deutlichen Rückgang im Bachelor Architektur, in den sich im vergangenen Wintersemester 126 Personen eingeschrieben hatten. Jetzt sind es noch 53. „Wir haben für diesen Studiengang zu diesem Semester eine Eignungsprüfung eingeführt“, so Schmidt. Das sei an vielen anderen Hochschulen oder Universitäten bereits länger der Fall gewesen, nun auch an der Hochschule Kaiserslautern.

Unsicherheit zeigt sich bei Ingenieurwissenschaften

Besonders beliebt ist in Kaiserslautern dagegen zurzeit der Bachelor Bauingenieurwesen (77), der dennoch gegenüber dem Vorjahr verliert (89), aber besser abschneidet als 2018 (57). Im Fachbereich „Bauen und Gestalten“, zu dem auch Studiengänge wie Innenarchitektur oder Virtual Design zählen, haben sich für dieses Wintersemester 288 neue Studierende eingeschrieben, im vergangene Wintersemester waren es noch 334.

„Nach dem wir im vergangenen Jahr ein absolutes Allzeithoch und so viele Studierende wie noch nie hatten, ist es jetzt etwas rückläufig, aber insgesamt im Grunde auf dem Niveau von 2018“, berichtet Schmidt. „Ich bin nicht unzufrieden mit den Zahlen. Wäre ich im Frühjahr gefragt worden, als wir den ersten Lockdown hatten, hätte ich die aktuellen Zahlen gerne genommen“, sagt er. Denn die Unsicherheit sei durchaus spürbar, nicht nur wie es in einem Studium weitergehe, sondern auch gesundheitlich. Das wirke sich eventuell auch auf die Angewandten Ingenieurwissenschaften aus, in denen insbesondere die Elektrotechnik und der Maschinenbau, aber auch das Wirtschaftsingenieurwesen teils deutliche Rückgänge in den Einschreibezahlen aufweisen. „Gerade in der Elektrotechnik, im Maschinenbau oder in der Mechatronik haben wir auch viele ausländische Studierende. Da kann es schon sein, dass sie lieber noch ein Jahr abwarten wollen, bis sie das Studium aufnehmen.“ Insgesamt kommt der Fachbereich „Angewandte Ingenieurwissenschaften“ auf 287 Erstsemester, im Wintersemester 2019/2020 waren es dagegen 368.

Praktika in den Laboren sollen stattfinden

Über alle Standorte der Hochschule hinweg, neben Kaiserslautern sind das der Campus Zweibrücken sowie Pirmasens, sind nach Angaben der Einrichtung insgesamt mit 6312 Studierenden 67 weniger eingeschrieben als im vergangenen Jahr um diese Zeit. „Von daher sieht es im Moment auch nicht so aus, als hätten Studierende ihr Studium wegen Corona abgebrochen“, erklärt Pressesprecherin Elvira Grub.

Damit alle Studierenden möglichst wenige Einschränkungen in ihrem Studienverlauf in Kauf nehmen müssen, sind „die Prioritäten klar. Wir wollen beispielsweise versuchen die Labore durchzuführen“, so Schmidt. Für diese Praxisphasen ist die Anwesenheit Voraussetzung. Das mache an vielen Stellen viel Umorganisation nötig, da weniger Personen als sonst gleichzeitig in die Räume dürfen. Die Vorlesungen werden dagegen mindestens im November online stattfinden. „Wie es danach weitergeht, weiß noch niemand.“ In den Gebäuden der Hochschule, beispielsweise auch in der nach wie vor geöffneten Bibliothek, herrscht Maskenpflicht, „auf dem Campus empfehlen wir sie“, berichtet Schmidt. Die Erstsemester haben durch den Semesterstart vor etwa vier Wochen ihre Dozenten und Kommilitonen dennoch zumindest bereits ein paar Mal persönlich gesehen.