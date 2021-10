Wohl selten ist ein Fahrbahnteiler in Kaiserslautern derart intensiv umkurvt worden: In langer Reihe drehten Autofahrer am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Burg- und Mühlstraße zur Kammgarn hin eine Halbrunde, um zurück Richtung Mall oder Kotten zu steuern. Der Grund: Die Lauterstraße ist jetzt abgeriegelt.

Mit dreitägiger Verzögerung starten nun am frühen Freitagmorgen die Sanierungsarbeiten in der Lauterstraße. Betroffen ist das Teilstück zwischen Kammgarn-Fußgängerbrücke und SVG-Tankstelle. Am Donnerstagnachmittag gab es bei einsetzendem Feierabendverkehr einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden zehn Tagen droht: stockender, zumindest zähfließender Verkehr in beiden Richtungen auf der Nordtangente. Die Abfahrt zum Burggraben hin ist weiterhin zu. Auch die Abzweigung zu Mühlstraße und Campus Kammgarn ist gesperrt.

Nur zehn Tage soll der Spuk dauern. „Wenn nichts dazwischen kommt“, schob Dirk Glass am Donnerstag noch rasch nach. Doch gab sich der Mann von der Baufirma Jung in Sien (Landkreis Bad Kreuznach) zuversichtlich: Wenn am Montag in einer Woche die Schule wieder beginne, sei die Baustelle wohl schon verschwunden, könne der Verkehr in der Lauterstraße auf brandneuem Untergrund sanft fließen.

Stören könne allenfalls Regen. Den sahen die Wetterfrösche zumindest Stand Donnerstag so schnell nun nicht nahen. Niederschlag seit mithin das einzige, was zu Verzögerungen führen könne. Bei Regen lasse sich kein Asphalt aufbringen. „Wenn wir das tun würden, müssten wir in einem Jahr hier noch mal ran“, verdeutlicht der Bauleiter, dass schlechtes Wetter regelrecht zu einer Pause zwinge.

Geht der Plan auf, wird am Freitag in aller Frühe der alte Belag abgefräst. Der Samstag ist für die Bauarbeiter ein Werktag: Schon ab dem Morgen wird auf der Straßenseite zur Innenstadt hin die neue Decke aufgebracht.

Die müsse zwei Tage aushärten, ehe der Verkehr komplett auf die andere Seite verlagert werde, wie Glass ankündigt. Wiederum könne dann sofort die Fräse anrücken, tags drauf das neue Deckmaterial aufgebracht werden. Nach zwei weiteren Tagen Schonfrist sei die Fahrbahn uneingeschränkt belastbar. Dann müssten nur noch die neue Fahrbahn markiert und die Sperreinrichtungen abgebaut werden.