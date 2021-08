„Der Feinschmecker“, eines der führenden Gourmet-Magazine, hat nach 2019/20 auch 2020/21 das Weinhaus Stepp geadelt und es bei der Vergabe der Gastro Awards erneut als eines der besten Restaurants Deutschlands für jeden Tag ausgezeichnet. Wer hinter dem Erfolg steht.

Dienstags und donnerstags fällt mit schöner Regelmäßigkeit ein junger Mann mit seinem Bollerwagen in der Innenstadt von Kaiserslautern auf. Was er wohl treibt? Die Antwort ist ganz einfach, Stefan Sellin (35) zieht mit seinem Gefährt auf den Markt, um frische Produkte einzukaufen. Die verarbeitet er dann im Weinhaus Stepp zu leckeren Gerichten.

Seit rund zwei Jahren betreiben Melissa E. Duran-Sellin (34) und ihr Mann Stefan Sellin das Weinhaus Stepp. Die beiden sind schon länger Teil der „Slow-Food-Bewegung“ und bringen aus Überzeugung Gerichte aus saisonalen und regionalen Produkten auf den Teller. Schon deshalb führt für den gelernten Koch gar kein Weg am Kaiserslauterer Markt vorbei.

Auch Melissa E. Duran-Sellin ist Köchin und hat ihre Ausbildung gar nicht so fern von der heutige Wirkungsstätte absolviert. Weil die gebürtige Landstuhlerin sich schon als Kind nichts anderes vorstellen konnte, als Köchin zu werden, hat sie es nach der Schule im Schlosshotel Landstuhl umgesetzt und eine Ausbildung absolviert, ist anschließend auf Tour, um anderen Köchen über die Schulter und in die Töpfe zu schauen. Dabei hat sie im Grand Hotel National in Luzern wohl auch dem Berliner Koch Stefan Sellin zu tief in die Augen geschaut. Jedenfalls hat die Schweiz die Pfälzerin mit dem Berliner verbandelt, und seitdem sind die beiden zusammen.

Während Stefan Sellin Erfahrung unter anderem bei Sarah Wiener im veganen Restaurant „Kopps“ sammelte, hat seine Partnerin im „Quadriga“ am Brandenburger Hof gearbeitet und sich nebenbei zur staatlich geprüften Betriebswirtin ausbilden lassen.

Ziel: Ein eigenes Haus

Das Büffeln hatte dabei nur ein Ziel, ein eigenes Haus zu führen. Und das haben die beiden dann auch verwirklicht, zunächst in der Krone in Otterberg, und nun sind sie im Weinhaus Stepp angekommen und genießen Kaiserslautern. „Wir haben wirklich treue Kunden“, fühlen sie sich nicht nur deshalb gerade so richtig angekommen. „Schön hier“, kommt es von Melissa E. Duran-Sellin überzeugend. Die Wege seien kurz, die Menschen nett, der Markt eine Bereicherung.

Die Bereicherung liegt wohl auch auf der Seite der Stadt. Zumindest hat „Der Feinschmecker“, eines der führenden Gourmet-Magazine nach 2019/20 auch 2020/21 das Weinhaus Stepp geadelt und es bei der Vergabe der Gastro Awards erneut als eines der besten Restaurants Deutschlands für jeden Tag ausgezeichnet. Als traditionell-elegantes Gasthaus mit einer zeitgemäßen, ausgesprochen schmackhaften Küche, die der Region und der Saison verpflichtet ist, in der Anleihen aus aller Welt die Gerichte bisweilen verfeinern, darunter vegetarische sowie vegane Angebote, beschreibt „Der Feinschmecker“ das von Melissa E. Duran-Sellin und ihrem Mann geführte Haus in Kaiserslautern. „Dit is cool, wa“, lässt sich Stefan Sellin zur Auszeichnung in herrlichem Berlinerisch entlocken.

Die beiden Köche stehen eher selten gemeinsam in der Küche im Weinhaus Stepp, um die Kundschaft mal mit typisch Pfälzischem, mal mit Veganem oder auch ganz nach Wunsch zu verwöhnen. „Stefan ist Küchenchef und ich bin weitestgehend im Service“, spricht Duran-Sellin die Aufgabenverteilung an. Heißt nun aber nicht, dass sie der Küche fern bleibt. Desserts kreiert sie dann und wann, hilft wenn notwendig und vor allem kocht sie privat für sich und ihren Mann – geheiratet wurde jüngst erst im September – dann ganz gerne „einfach mal eine Pasta!“

Nun sind die Zeiten gerade für die Gastronomie nicht einfach. Die zweite Corona-Welle spürt das Paar bereits wieder deutlich. „Das merkt man schon. Es werden wieder Tische abgesagt“, sagt Stefan Sellin. Unterkriegen lassen, nein, das wollen sich die beiden nicht. Das sind sie auch ihren drei Auszubildenden schuldig. Drei Azubis in einem Betrieb, der von einem Paar geschultert wird, das ist eine Hausnummer! „Wir haben aktuell zwei angehende Köchinnen und einen angehenden Restaurantfachmann“, ist es dem Paar ganz wichtig, sein Wissen, das es sich selbst mit viel Herzblut angeeignet hat, nun auch weiterzugeben.