Zu einem Unfall ist es am Montag auf der B270 an der Einmündung der Landstraße in Richtung Breitenau, in Höhe des Walzweihers, gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 39-jähriger Autofahrer gegen 8 Uhr auf der Landstraße unterwegs und wollte auf die Bundesstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr eine 53-Jährige in ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Kaiserslautern. Da der 39-Jährige die Vorfahrt nicht beachtete, kam es zur Kollision. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 9000 Euro. Bis die Autos abgeschleppt waren, regelte die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand.