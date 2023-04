Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das bisher größte Projekt der SWK, die Umrüstung des Heizkraftwerkes in der Karcherstraße von Kohle auf Gasbetrieb, ist abgeschlossen. Mehr als 60 Millionen Euro hat der Energieversorger investiert, die Umsetzung des Projektes lief reibungslos. Lediglich die Energiekrise sorgte bei einer Feierstunde am Mittwoch für dunklere Wolken am Himmel.

„Was für ein Moment.“ Markus Vollmer hielt kurz inne, schaute in die Runde – etwa 70 Gäste waren gekommen – , ließ den Augenblick sacken. Die Stadtwerke