Rund 30 Jahre hat Vladyslav Gladky Schiffe gebaut und verschweißt. Seit wenigen Wochen befasst er sich mit Brückentechnologie. Der Mann aus der Ukraine hat bei General Dynamics in Kaiserslautern angefangen. Das Unternehmen ist froh, einen Spezialisten wie den 52-Jährigen gefunden zu haben. Der wiederum will in Deutschland Fuß fassen.

Estland, Polen, USA, Finnland, dazwischen auch mal in Russland, nun Deutschland: Vladyslav Gladky ist in der Welt rumgekommen in seinem Job. Der Mann aus der am Schwarzmeer gelegenen Stadt Odessa