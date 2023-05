Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Turnier der Sonderklasse startet am Samstag auf den Fechtbahnen in der Halle der TSG Kaiserslautern. Der Fechtwettkampf soll bundesweit möglichst viele Fechter in den Waffen Florett, Degen und Säbel nach Lautern bringen. Einmal, um großartigen Sport zu ermöglichen, aber vor allem, um für eine gute Sache gemeinsam einzustehen.

„Sämtliche Einnahmen unseres Turniers über die Meldegelder der Teilnehmer werden komplett an die Krebshilfe Kaiserslautern „Mama/Papa hat Krebs“ gespendet“,