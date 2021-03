Die Volleyballerinnen und Volleyballer der SG Westpfalz halten sich seit November im Lockdown fit und haben bereits 700.000 Kalorien in 14 Wochen wegtrainiert. Jetzt schalten sie für den guten Zweck noch einen Gang höher und sammeln Spenden für Lichtblick 2000.

„Wir schwitzen für Eure Spende“, lautet das Angebot, das die Sportler potenziellen Unterstützern machen und mit dem sie versprechen, sich ins Zeug zu legen. Unter Anleitung kämpfen die Volleyballerinnen und Volleyballer des VfB Weilerbach, des SV Steinwenden und des TV Rodenbach schon bisher regelmäßig im Videotraining und bei der 700.000-Kalorien-Challenge, heben Wasserflaschen als Gewichte, trainieren mit dem eigenen Körpergewicht, machen Stabilisations- und Dehnungsübungen und vieles mehr was sie brauchen, um fit fürs Volleyball zu bleiben. Nach dem ersten Etappenziel haben sie ein neues: „400.000 Kalorien sind das Ziel in sechs Wochen – und ihr könnt uns unterstützen“, lautet ihre Kampfansage und ihr Angebot.

Spendenbetrag festsetzen und die SG zum Schwitzen bringen

Warum sie den Verein Lichtblick 2000 ausgewählt haben und warum sie ihn unterstützen wollen, erklären sie so: „Lichtblick 2000 e.V. ist überwiegend regional, im Raum Kaiserslautern, aktiv und fördert benachteiligte und hilfsbedürftige Kinder.“

So funktioniert die Aktion, die bis 26. April läuft: Wer helfen will, setzt einen Betrag pro 10.000 Kilokalorien, die die SG Westpfalz abtrainiert. Der gesamte Betrag, der dann zusammenkommt, geht an Lichtblick 2000. „Setzt ihr zum Beispiel 25 Cent für 10.000 Kalorien ein, so spendet ihr 10 Euro, wenn wir unser Ziel erreichen. Setzt ihr 1 Euro pro 10.000 Kalorien, spendet ihr 40 Euro, wenn wir unser Ziel erreichen – sollten wir weniger schaffen, verringert sich der Betrag. Wenn wir 400.000 Kilokalorien erreichen, endet die Challenge, auch wenn noch Zeit übrig wäre. Der Betrag, den eine Einzelperson, eine Firma, ein Sponsor oder ein Verein spenden will, kann aber auch frei gewählt werden.“

Der Verein unterstützt Lichtblick 2000

So funktioniert’s laut SG: „Meldet Euren Spendenbetrag per Mail an Jochen Zimmermann (zet4080@gmx.de) oder Timo Mang (mang1908@gmx.de) oder noch besser, schreibt den Betrag in die Kommentare zur Challenge bei Facebook.“ Die Volleyballerinnen und Volleyballer der SG Westpfalz halten die Spender dann jede Woche per Mail über den Stand der Challenge auf dem Laufenden und senden ihnen am Ende den zu zahlenden Betrag per Mail zu. Ein Einstieg sei jederzeit möglich mit einer E-Mail an die oben genannten Adressen. „Helft uns, uns fit zu halten und Lichtblick mit einer schönen Spende zu unterstützen“, so der Werbeaufruf der SG.

Spendenkonto