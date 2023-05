Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1. FC Kaiserslautern hat am Samstag den zweiten Sieg in Folge in der Ersten Basketball-Regionalliga Südwest verpasst. Trotz einer guten Offensivleistung musste sich das Team um seinen Topscorer Kevin Croom bei den Tigers Tübingen mit 94:112 (54:50) klar geschlagen geben.

Ein starker Auftritt von Victor Onwudiwe war zu wenig, um den ersten Auswärtssieg des Jahres zu landen. Der bulgarische Forward machte sein bislang bestes Spiel im FCK-Trikot. Mit 15 Punkten und 14 Rebounds