Für Kinder und Jugendliche, die während der Schulschließung keinen oder kaum Lernfortschritt erzielen konnten und weiterem Bedarf an einem zusätzlichen Unterstützungsangebot haben, gibt es eine Förderung. Zusammen mit der Volkshochschule Kaiserslautern können Schulen Förderangebote in Präsenzform anbieten.

Diese Förderung sieht eine Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem rheinland-pfälzischen Volkshochschulverband vor. In einer vom Referat Schulen der Stadt und der Volkshochschule Kaiserslautern gestarteten ersten Abfrage an den Grundschulen, wurden bereits 230 Schüler benannt, die Förderbedarf in den Unterrichtsfächern Deutsch und Mathematik haben. Das hat Michael Staudt, der Leiter der Volkshochschule Kaiserslautern mitgeteilt. Schüler aus nicht lernförderlichen Lebensumständen zu fördern, bedeute, sie nicht zu Verlierern der Pandemie werden zu lassen, begrüßt Staudt die Unterstützung des Landes.

Nach ihren Bedürfnissen können die Kooperationspartner zusätzliche fachliche Schwerpunkte im Förderunterricht setzen. Die Gruppengröße sollte zwölf Personen nicht überschreiten. Der zeitliche Umfang eines Kurses kann ein oder zwei Unterrichtsstunden pro Woche umfassen, die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Für die Kurse stellt die Volkshochschule geeignetes und qualifiziertes Personal zur Verfügung. Neben einem fachlich qualifizierten Dozentenpool der Volkshochschule, stehen Studierende der Technischen Universität Kaiserslautern für den Unterricht der Fördergruppen zur Verfügung.

Lernangebot für Eltern ist in Vorbereitung

Zuständige Koordinatorin bei der Volkshochschule und Ansprechpartnerin für die Schulen aller Schularten, von der Grundschule bis zur Berufsbildenden Schule, ist Barbara Emmerich, Fachbereichsleiterin für Grundbildung. Bei ihr können sich auch Lehrkräfte und Studierende melden, die im Förderbereich eingesetzt werden möchten – via Telefon 0631/3625822 oder 0631/3625800 und per E-Mail an barbara.emmerich@vhs-kaiserslautern.de.

In Vorbereitung ist außerdem ein vom Land gefördertes Lernangebot für die Eltern der Schüler. Es richtet sich an Eltern, die lernen möchten, mit den vom Bund im Rahmen des Digitalpaktes zur Verfügung gestellten Tablets arbeiten zu können, um ihre Kinder beim Lernen zu unterstützen. Die Tablets werden dafür vom Land den Eltern zur Verfügung gestellt.