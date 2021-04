Der Verkehr auf der A 6 rollt wieder ungestört. Zumindest ist am späten Sonntagnachmittag die Totalsperrung zwischen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach vorzeitig aufgehoben worden. Um 17.09 Uhr konnten die ersten Fahrer dort in beiden Richtungen wieder Gas geben, wie der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern mitteilte. Eigentlich war geplant, die seit Freitagabend gegen 20 Uhr abgeriegelte Autobahn erst am frühen Montagmorgen wieder zu öffnen.

Die Sperrung war notwendig geworden, weil im Zuge des Neubaus einer Brücke ein sogenanntes Tragwerk aufgelegt werden musste, um die Autobahn mit Beton überspannen zu können. Eine der beiden neuen Brücken steht bereits, sie war im vergangenen Jahr errichtet worden.