Mit Phaelen French trainiert derzeit eine Moderne Fünfkämpferin in der Fechtabteilung der TSG Kaiserslautern. Ihr klares Ziel: die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris. Auch Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering gibt dafür alles. Alles fing mit einer ganz einfachen Anfrage beim Klub an.

Kaiserslautern setzt meist Akzente beim Fußball. Hier gibt es aber mehr, viel mehr. So holt sich Phaelen French, Fünfkämpferin des US-Nationalteams, gerade ihren Feinschliff beim Team