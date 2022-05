Enkenbach-Alsenborn. Beim Versuch, ein Unglück zu verhindern, hat ein Mann aus dem Landkreis am Dienstagmittag in Enkenbach-Alsenborn einen Unfall verursacht.

Dabei handelte er sich starke Beschädigungen an seinem Auto ein. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der 70-Jährige mit seinem Pkw in der Hochspeyerer Straße unterwegs, als er auf einen leeren Krankenfahrstuhl aufmerksam wurde. Das Gefährt hatte sich offenbar selbstständig gemacht und rollte alleine bergab. Der Autofahrer stoppte daraufhin seinen Wagen und stieg aus, um den Stuhl aufzuhalten. Allerdings vergaß der 70-Jährige in der Eile, beim Aussteigen die Handbremse zu ziehen, um sein eigenes Fahrzeug zu sichern. Die Folge: Während der Mann das eine Gefährt stoppte, rollte das andere, sein Auto, los und stieß an einem Wohnhaus gegen den Treppenaufgang. Der Wagen blieb halbschräg auf der Treppe hängen und musste mit Hilfe eines Krans heruntergehoben werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde anschließend abgeschleppt. Verletzt wurde aber niemand.