Eine 22 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend auf einem Schotterparkplatz in der Straße Schafmühle – nahe des Katzweilerer Sportplatzes – von einem Unbekannten verletzt worden. Nach Angaben der Polizei näherte sich der Mann der jungen Frau, die dort mit ihrem Hund spazieren war, und schlug ihr unvermittelt in die Rippen und dann ins Gesicht. Dann machte sich der Täter, der etwa 1,80 Meter groß ist und bei der Tat schwarze Kleidung und eine schwarze Maske getragen haben soll, aus dem Staub. Warum es zu dem Angriff kam, ist Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei mit, die um Zeugenhinweise bittet unter der Telefonnummer 0631 3692620.