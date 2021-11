Knapp 1200 Radfahrer hatten 2021 Kaiserslautern beim bundesweiten Wettbewerb aktiv auf dem Fahrrad beim Stadtradeln unterstützt und in 85 Teams 262.444 Kilometer zurückgelegt. Jetzt wurden unter den Teilnehmern Preise verlost – und die eifrigsten Fahrer und Teams ausgezeichnet.

Urkunden für die besten Leistungen gehen in der Kategorie Einzelwertung gingen an Meiko Volz vom Team „TU Kaiserslautern“ (2251 Kilometer), an Gerhard Haas vom Team „Die Erfenbacher“ (1899 Kilometer) und an Björn Blätz vom Team „Der Lämmchesberg radelt“ (1701 Kilometer). Als leistungsstärkste Teams gingen das „Heinrich-Heine Gymnasium“ (19.380 Kilometer), das Team „Christen mit Schwung“ (17.237 Kilometer) und das Offene Team Kaiserslautern (15.899 Kilometer) hervor. Die Urkunden werden den Gewinnern per Post zugesandt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Gut angenommen worden sei erneut die Möglichkeit, über die Mängelmeldeplattform „RADar!“ Rückmeldungen zum Radverkehr an die Stadtverwaltung zu geben. Neben neun lobenden Benachrichtigungen wurden über 150 Mängel genannt. Etwa ein Drittel der Anregungen konnte zwischenzeitlich abgearbeitet werden, so die Verwaltung. Dazu gehörten vor allem Verbesserungen an Ampelschaltungen, Nachmarkierungen auf den Straßen, Pflanzenrückschnitte sowie kleinere Unterhaltungsmaßnahmen. „An weiteren Mängelbeseitigungen sind wir dran und versuchen konstant, die Situationen rund um die Radwegeinfrastruktur zu optimieren “, versprach Beigeordneter Peter Kiefer, selbst begeisterter Radfahrer.

Preise müssen abgeholt werden

Coronabedingt und aufgrund der großen Teilnehmerzahl wurden die Gewinner der Preise im kleinsten Kreis im Rathaus ausgelost. Neben hochwertigem Fahrradzubehör sowie Tickets zur Nutzung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar wurden der Hauptpreis – ein Warengutschein im Wert von 500 Euro – ebenso verlost wie zwei Fahrrad-Shopping-Anhänger, Radtaschen und Werkzeug sowie vier Radtaschen und drei Präsentkörbe. „Die Preise dürfen die Gewinner, die von uns per E-Mail informiert werden, am Donnerstag, 11. November, im Rathaus-Foyer in der Zeit von 16 bis 17 Uhr abholen“, erläutert Beigeordneter Kiefer die Übergabemodalitäten. Wer es an dem Tag nicht schaffe, könne einen Termin vereinbaren, betont Kiefer.

Im nächsten Jahr will Kaiserslautern wieder zur Teilnahme am Stadtradeln-Wettbewerb aufrufen. „Die große Beteiligung quer durch die Bevölkerung zeigt, dass der Radverkehr in Kaiserslautern weiter an Bedeutung zunimmt und ein Zukunftsthema ist. Deshalb sind wir auch nächstes Jahr wieder mit dabei. Vom 21. Mai bis 20. Juni 2022 wollen wir fürs Klima kräftig in die Pedale treten“, gibt Umweltdezernent Kiefer bekannt.

2021 alle bisherigen Bestmarken geknackt

In diesem Jahr wurden bei der Aktion Stadtradeln vom 9. bis zum 29. Juni laut Stadtverwaltung alle bislang erreichten Marken geknackt: Nie zuvor gab es so viele Teilnehmer, Teams und auf dem Rad zurückgelegte Kilometer. Hinzu kam, dass sogar zwei „Stadtradeln-Stars“, Dekan Richard Hackländer und Ratsmitglied Michael Kunte, komplett während des dreiwöchigen Aktionszeitraums offiziell auf ihr Auto verzichteten und ihre Erlebnisse mit dem Rad in Beruf und Alltag beschrieben.