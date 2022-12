Vom 5. bis voraussichtlich 8. Dezember stehen Umbauarbeiten an der Ampelanlage in der Trippstadter Straße Ecke Theodor-Heuss-Straße an. Direkt im Anschluss gehen die Arbeiten an der Anlage in der Pariser Straße Ecke Goethestraße weiter. Dort wird vom 9. Dezember bis 14. Dezember gearbeitet. Der Verkehr wird in der Zeit durch provisorische Ampeln geregelt, teilte die Stadtverwaltung mit. Sie bittet die Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige und rücksichtsvolle Fahrweise entlang der Baustellen.