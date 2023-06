Bei den süddeutschen Meisterschaften der Leichtathletik in Ulm errangen die Roten Teufel nicht nur Titel und Medaillen. Sie knackten auch gleich noch mehrere DM-Qualifikationsnormen.

Aaron Strupp sorgte für Goldjubel beim 1. FC Kaiserslautern: Er siegte im Hochsprung der Männer mit 1,90 Metern. Er war auch Mitglied der 4x400 Meter-Staffel, die durch Julian Hoffmann, Lucas Meyer und Lucas Imhof komplettiert wurde und in 3:21,92 Minuten Silber erkämpfte.

Dabei knackte das Quartett die DM-Norm und kann ebenso für die deutschen Meisterschaften melden wie die 3x800 Meter-Staffel der FCK-Frauen. Die drei Teamkameradinnen Hannah Schmitz, Elena Hartmann und Anna Meyer liefen in 7:01,39 Minuten ebenfalls zur Vizemeisterschaft inklusive DM-Norm.

Lucas Meyer mit viel Tempohärte

Lucas Meyer bewies indes gleich dreimal Tempohärte: Er startete nicht nur in der bereits erwähnten Staffel, sondern auch über 1500 Meter der Männer und holte dort Bronze in 4:03,18 Minuten und Platz fünf im stark besetzten Finale über 800 Meter in persönlicher Bestzeit von 1:53 Minuten.

Mehrkämpfer Cordian Mielczarek machte seinen bislang besten Weitsprungwettbewerb, belegte mit persönlicher Bestweite von 7,16 Metern den dritten Platz bei den Männern und durfte sich neben Bronze ebenfalls über eine DM-Norm (U20) freuen. Dreispringer Michael Strupp rundete das gute Mannschaftsbild ab. Er verpasste mit 13,73 Metern und Rang vier nur knapp das Podest.