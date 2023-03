Durch einen 3:1 (2:1)-Auswärtssieg beim Verbandsligisten JFV Ganerb hat sich die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern für das Halbfinale des Verbandspokals qualifiziert. Doch erst einmal geht es im Regionalliga-Heimspiel ins Südwestderby.

Mit dem Sieg im Verbandspokal-Viertelfinale in Dudenhofen beim JFV Ganerb war Trainer Alexander Bugera trotz einiger kleiner Schwächen seiner Elf zufrieden: „Es hat großen Spaß gemacht hier zu spielen. Wir waren in den ersten 20 Minuten sehr gut im Spiel und hätten danach unsere Chancen besser nutzen müssen. Uns hat heute vor dem Tor aber mehrmals der Killerinstinkt gefehlt. Nichtsdestotrotz war ich mit dem Auftritt der Jungs sehr zufrieden“, erklärte der Ex-Profi. Die Tore für die Roten Teufel erzielten Marko Krasic (17.) und Ousmane Sannoh (22./90.). Zwischenzeitlich hatte Ognjen Dejanovic zum 1:2 getroffen. Im Pokalhalbfinale trifft der FCK nun am 12. April (19.30 Uhr) auf den FK Pirmasens.

Viel Zeit, um den Sieg am Mittwochabend zu genießen, blieb jedoch nicht. Denn bereits am Samstag steht das nächste Spiel auf dem Programm. Um 13 Uhr empfängt die Bugera-Truppe im Sportpark Rote Teufel den 1. FC Saarbrücken zum Derby. Im Hinspiel trat der FCK sehr dominant auf und gewann letztlich verdient mit 4:2. „Ich denke, dass die Nullnummer gegen Koblenz sehr lehrreich war für uns. Unserer Mannschaft wurde bewusst, dass wir weiter viel arbeiten müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen“, sagt Bugera. In der A-Junioren-Regionalliga Südwest ist der 1. FCK ungeschlagen mit 49 Punkten Tabellenführer.