Endspiel um den Klassenerhalt in der B-Junioren Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel empfangen am Samstag um 13 Uhr auf Platz vier am Betzenberg den 1. FC Heidenheim. Die Lauterer benötigen beim Parallelspiel zwischen Darmstadt 98 und 1860 München Schützenhilfe der Hessen, um auf den rettenden Rang 14 zu springen.

Trainer Max Bergemann-Gorski spricht von einem „erhofften Finale“ und richtet die Konzentration auf das eigene Duell. „Ich glaube die Ausgangssituation ist gar nicht so schlecht“,