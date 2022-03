Das Spiel der Dritten Handball-Bundesliga zwischen dem TuS Dansenberg und der HG Oftersheim/Schwetzingen, das ursprünglich am Samstag hätte stattfinden sollte, wurde aufgrund zahlreicher Coronafälle bei den Westpfälzern abgesagt.

Bei den Schwarz-Weißen sind neben Trainer Marco Sliwa elf Spieler betroffen. „Sämtliche Spiele, die noch ausstehen, müssen bis zum 16. März absolviert werden“, informiert Teammanager Alexander Schmitt. Die nächsten beiden Spiele stehen am 12. März (20 Uhr) gegen die TGS Pforzheim und am 15. März (19.30 Uhr) gegen Heilbronn-Horkheim auf dem Programm. Beide Spiele finden in der heimischen Layenberger-Sporthalle statt. Ein Nachholtermin für das Spiel gegen Schwetzingen steht noch aus. Anfang April startet der TuS Dansenberg in die Qualifikation um einen Platz im DHB-Pokal.

Die Gespräche mit drei potenziellen Neuzugängen für die kommende Saison sind nach „RHEINPFALZ-Informationen“ bereits weit fortgeschritten. Entscheidungen diesbezüglich sollen noch im März verkündet werden.