Was Verbandsligist TuS Hohenecken vermeiden wollte, ist nun eingetreten. Nach der Pleite beim SV Hermersberg trennen ihn nur noch wenige Punkte von der Abstiegszone. Es steht also eine Menge auf dem Spiel für das Team von Trainer Benny Hassenfratz, das am Sonntag (15 Uhr) den SV Steinwenden zum Derby empfängt.

Als „enorm prekär“ bezeichnet der Hohenecker Coach die Situation seiner Mannschaft nach dem peinlichen 0:4 beim Aufsteiger Hermersberg. Zwar sieht es auf den ersten Blick gar nicht so schlecht