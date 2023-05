Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Im Westpfalz-Derby der Dritten Handball-Bundesliga peilt Spitzenreiter TuS Dansenberg am Samstag (20 Uhr/Layenberger-Sporthalle) den fünften Sieg in Folge an. Grund zur Überheblichkeit besteht gegen den SV 64 Zweibrücken aber nicht, zumal zwei wichtige Akteure beim TuS fehlen.

Im Derby sind Torwart Kevin Klier und Abwehr-Ass Robin Egelhof beim TuS nicht mit von der Partie. Der Ausfall des erkältet fehlenden Egelhof ist eine Chance für Nuno Rebelo, sich für mehr