Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Dansenberg startet am Samstag um 19.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim TV Gelnhausen in die neue Saison der Dritten Bundesliga. Erstmals spielt das Team von Trainer Steffen Ecker in der Staffel Mitte und trifft dort auch auf Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen. In der vergangenen Runde belegte der TuS Rang drei, und auch diesmal peilt er einen Platz in der Spitzengruppe an.

Nach drei Jahren in der Süd-Staffel wurden die Schwarz-Weißen erstmals seit dem Aufstieg der Staffel Mitte zugewiesen. In der kommenden Runde stehen unter anderem wieder Spiele gegen hessische Mannschaften