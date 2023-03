Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass dieses Jahr für den TuS Dansenberg kein Platz im vorderen Tabellendrittel drin ist, so wäre dieser mit der dritten Niederlage aus den vergangenen vier Spielen am Samstag erbracht worden. Beim 17:26 (7:13) gegen die HSG Hanau lief die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Frank Müller ab Mitte der ersten Halbzeit vergeblich einem Rückstand hinterher, weil es im Spiel nach vorne an Einfallsreichtum mangelte.

Dass Trainer Frank Müller nach den Ausfällen von Neuzugang Mihail Ivanov (Bänderriss im Fuß), Kapitän Sebastian Bösing (Schultereckgelenkssprengung) und Rückraumspieler