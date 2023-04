Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die zweite Mannschaft des TuS Dansenberg startet am Samstag (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Völklingen in die neue Saison. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Wächter hat sich in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar einen Platz im Tabellenmittelfeld zum Ziel gesetzt.

Zunächst gilt es aber, die benötigten Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Das erste Heimspiel findet am Samstag, 2. Oktober um 19 Uhr gegen den HV Vallendar statt.

Das Perspektivteam