Der Weg zurück in die Zweite Handball-Bundesliga, wo der TuS Dansenberg vor geraumer Zeit ein kurzes Gastspiel gab, gestaltet sich schwieriger als erwartet.

Nach Steffen Ecker muss nun auch Kai Christmann gehen, wenn auch erst am Ende der Saison. Er war ein Trainer auf Abruf. Ob mit einem neuem Übungsleiter alles besser wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass Frank Müller im Sommer keine eingespielte Mannschaft vorfinden wird. Juniorennationalspieler Nils Röller wird den Verein in Richtung TV Großwallstadt verlassen, Urgestein Steffen Kiefer seine Karriere wahrscheinlich beenden. Der Verbleib von Torwart Henning Huber ist ungewiss, die Fußstapfen von Kevin Klier sind auch für Winter-Neuzugang Martin Jovanovski eine Nummer zu groß. Mittelmann Raphael Guden hat den Verein in der Winterpause verlassen, Niklas Schwenzer spielt offenbar keine Rolle mehr.

Der Einbau talentierter Nachwuchsspieler aus dem eigenen Unterbau muss dringend forciert werden, wenn sich die Fans wieder stärker mit ihrer Mannschaft identifizieren sollen. Bei der Kaderplanung gilt es Weitsicht zu beweisen. Ein Aufstieg um jeden Preis könnte ganz schnell zum Bumerang werden.