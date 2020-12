In dunkler Zeit einen Funken Hoffnung überbringen: Dazu hatte sich am Sonntag ein illuminierter Korso landwirtschaftlicher Traktoren auf den Weg gemacht, um Bewohnern sozialer Einrichtungen eine Freude zu bereiten. Gegen 18.30 Uhr passierten 35 weihnachtlich beleuchtete und tonnenschwere Fahrzeuge die Triftstraße in Kaiserslautern. Bei weihnachtlicher Musik stoppte der bunte Zug vor dem SOS-Kinderdorf, wo bereits Bewohner, pädagogische Fachkräfte und Nachbarn auf die Ankunft des Korsos gewartet hatten. In einer Blitzaktion konnte Erzieherin Sabine Engel Pakete und Päckchen, gefüllt mit Süßigkeiten, Hygieneartikeln und Sportutensilien, für die Jugendlichen des SOS-Kinderdorfs entgegennehmen. In dunkler Zeit den Traum vom weihnachtlichen Lichterglanz wahrmachen und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, dazu hatten sich die Landwirte der Region aufgemacht, um nach mehreren Stationen im Landkreis Einrichtungen in Kaiserslautern, darunter das SOS-Kinderdorf, zu beschenken.