Die Geigerin Irina Sojnikowa und die Pianistin Dhurata Lazo gestalten gemeinsam mit der Künstlerin Shakti Paqué eine musikalisch-literarische Soirée. Am Freitag, 26. November, 19.30 Uhr, tragen sie in der Scheune des Theodor-Zink-Museums Musik aus Osteuropa und Gedichte von Mascha Kaléko vor.

Dhurata Lazo ist eine der bekanntesten albanischen Musikerinnen. In Gjirokastra geboren, begann sie im Alter von sechs Jahren Klavier zu studieren. Nach ihrem Abschluss an der Akademie der Künste in Albanien spielte sie viele Konzerte mit einem umfangreichen Repertoire. Sie lebt derzeit in Deutschland.

Irina Sojnikowa wurde in St. Petersburg geboren und erhielt seit ihrem vierten Lebensjahr Violinunterricht. Mit sechs Jahren gewann sie den ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb St. Petersburg. Sie bereiste als Solistin viele Städte Russlands, kam zu Gastspielen ins Ausland, spielte in verschiedenen Orchestern.

Die beiden Musikerinnen spielen neben Stücken von bekannten Komponisten wie Chopin und Rachmaninow auch solche von hierzulande völlig unbekannten albanischen Komponisten. Dazu liest die in Kaiserslautern ansässige, vielseitige Künstlerin Shakti Paqué ausgewählte Gedichte der großen galizischen Dichterin Mascha Kaléko.

An Veranstaltungen des Stadtmuseums können nur geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Während der gesamten Veranstaltung gelten auch am Platz das Abstandsgebot und die Maskenpflicht.

Info

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 3652316, und an der Abendkasse.