Wenn vom 27. bis 30. Mai in Auer, Italien, die ISSF World Tour im Target Sprint Station macht und sich die Besten der Besten im schnellen Rundenlauf mit Schießeinlagen miteinander messen, dann werden für Deutschland auch die erst 14-jährige Tessa Dietrich und der amtierende Target-Weltmeister Sven Müller, beide vom Schützenverein Steinwenden-Weltersbach, mit an den Start gehen.

Für Tessa, eigentlich noch in der Schülerklasse unterwegs, kam die Nominierung für die Juniorinnenklasse und damit gleich zwei Altersstufen (bis zu sechs Jahre) höher. Sven Müller, der zuhause in Steinwenden neben seinem Training auch für das Training des gesamten Jugendteams und damit auch für Tessa verantwortlich ist, geht gewohnt in der Herrenklasse an den Start.

„Wir hatten das große Glück, dass wir als einer der Wenigen in Deutschland über den kompletten Winter gut trainieren durften und fühlen uns gut vorbereitet“, ordnet Müller die körperliche Verfassung ein.

Training auf Skiern

So konnten die beiden während des Lockdowns vor allem auch auf der Anlage des Biathlon Teams Saarland – beide sind dort Mitglied, Tessa steht zudem im saarländischen Landeskader Winterbiathlon – gut trainieren. „Wir sind so im Trainingsrhythmus geblieben, haben teilweise sogar auf Schnee mit Skiern trainiert“, ist Müller dem dortigen Winterbiathlon-Trainer Peter Steffens und der zuständigen Juliane Wendorf dankbar, dass solch ein Training reibungslos möglich war. Peter Steffens war bis 2017 zudem Bundestrainer Target Sprint und weiß somit genau, was die Sportler aus Steinwenden benötigten.

„Die letzten Monate haben wir aber auch viel auf unserer Anlage in Steinwenden trainiert, und es standen viele alternative Trainingseinheiten auf dem Rad, Kraft oder auch auf den Rollerskiern auf dem Plan“, so Müller.

Spannende Premiere

In Italien in Südtirol wird es am Wochenende auf einer ganz frisch fertiggestellten Anlage für Tessa Dietrich und Sven Müller sicherlich spannend werden. Für Tessa ist es immerhin ihr erster Einsatz für die Nationalmannschaft und dann gleich im Feld der deutlich Älteren. Müller blickt auf ein knappes Trainingsjahr ohne Wettkampf zurück, weiß nicht, wie die anderen Athleten trainieren konnten und wo er selbst steht.

„Wir sind nur einer von zwei Vereinen in ganz Deutschland, die zwei nominierte Athleten stellen“, ist der Start für Müller und damit für das gesamte Team des Schützenvereins Steinwenden jetzt schon ein Gewinn.