Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Flachschuss in die linke lange Ecke gegen die Ost. Als ich gehört habe, dass Terrence Boyd zum FCK wechselt, ist mir sofort diese Szene eingefallen“, erinnert sich Uwe Wenzel an eine Begebenheit, an die sich heute noch kaum einer erinnert. Terrence Boyd war vor elf Jahren schon mal auf dem Betze, hat mit Dortmund II in der Regionalliga gegen den FCK getroffen.

Uwe Wenzel war damals für die RHEINPFALZ im Stadion, erlebte die 0:2-Heimniederlage zum Saisonstart 2011/12 hautnah. Und Boyd, der neben Jonas Hofmann traf, blieb ihm in Erinnerung.

Dominique