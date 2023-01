In der Weberstraße rollen die Bagger. Dort ist großflächig abgesperrt. Der hintere Teil des früheren C&A-Gebäudes wird abgerissen. Das Bekleidungshaus war vor Jahren in die Shoppingmall „K in Lautern“ umgezogen, seitdem steht die Immobilie leer. Vor drei Jahren hat die Kaiserslauterer PRE Invest II GmbH & Co. KG das Gebäude erworben. Jetzt startet der Umbau. Entstehen soll ein Mix aus Wohnen und Büros. Es wird neu gebaut, die Gesamtfront an der Eisenbahnstraße wird nach PRE-Angaben in einer Tiefe von 25 Metern erhalten. Insgesamt sollen 40 Wohnungen entstehen und Mietflächen mit Loftcharakter.