Die Internationale Target Tour machte am Wochenende beim Grand Prix Ungarn in Miskolc Station. Mit dabei auch die Deutsche Nationalmannschaft mit Tessa Dietrich und Sven Müller, Targetsportler des SV Steinwenden-Weltersbach. Die beiden konnten erneut ihre Spitzenstellung unter Beweis stellen.

Tessa Dietrich war auch diesmal läuferisch das Maß aller Zeiten, musste am Schießstand aber Zeitabstriche in Kauf nehmen und wurde in beiden Läufen starke Zweite hinter Emily Shawyer aus England. Ihre Vereinskollegin Eva Cruchten belegte Rang drei, vor der Konkurrenz aus Italien. Die Mädels aus Serbien, Ungarn und der Slowakei hatten das Nachsehen.

Sven Müller haderte in der Männerklasse mit den Klappständen beim Schießen, kam aber am Ende auf Rang drei hinter dem starken Giovanni Pezzi aus Italien und seinem deutschen Kollegen Daniel Gruber. Dahinter platzierte sich mit Lorenzo Chiochetti ein weiterer Italiener vor dem Lokalmatador David Buki.

Ein unglaublicher Erfolg verbuchten die beiden Steinwendener Target-Sportler gemeinsam in der Staffel. Tessa musste sich hier gegen die Damen beweisen, was ihr gelang. In Runde eins setzte sie sich gleich vorne fest, verließ den Schießstand aber hinter der Italienerin. Sven Müller übernahm und übergab nach Laufen und Schießen den Staffelstab auf Platz zwei liegend. An Italien war kein Vorbeikommen, obwohl Tessa auf der Laufstrecke gewaltig Druck aufbauen konnte. Am Ende gewann das Team Dietrich/Müller die Silbermedaille. Ein Erfolg, der im Zusammenhang mit einer ganz besonderen Staffelkonstellation – zwei aus einem Verein, dem SV Steinwenden-Weltersbach, und eine Juniorenläuferin im Aktivenfeld – ein Ausrufzeichen im internationalen Target-Sport setzte.