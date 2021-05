Schon seit vielen Jahren zählt der SV Kottweiler-Schwanden zu den besten Adressen in Sachen Frauenfußball im Kreis Kaiserslautern. Auch wenn wegen der Pandemie zurzeit in den Amateurligen der Ball ruht, blickt der Verein nach vorn und hat für die Saison 2021/22 in Ralf Assel einen neuen Trainer für die beiden Damenmannschaften verpflichtet.

Mit dieser Personalentscheidung hat der SVK einen erfahrenen Fußballer und Trainer für sein Verbands- und Bezirksligateam gewonnen. Dass Assel sein derzeitiges Engagement als Coach der in der B-Klasse spielenden Herrenmannschaft der SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg beendet und erstmals Fußballerinnen trainieren wird, hat viel mit Ingo Schenk zu tun. Der 51-Jährige war es, der Assel für diese interessante Aufgabe zu gewinnen vermochte und damit gewissermaßen in Eigenregie seine Nachfolge regelte. Ist er doch schon seit vielen Jahren beim SV Kottweiler-Schwanden der Trainer der Fußballfrauen, die in der vergangenen Runde den Aufstieg in die Verbandsliga Südwest schafften. „Sie kennen mich schon so lange“, sagt Schenk, der im Jahr 2010 zum SVK kam, und findet, dass die Zeit einfach reif für einen Wechsel sei. „Wir brauchen einen neuen Trainer, der frischen Wind bringt“, begründet er seinen Abschied von der Trainerbank.

Schöne Erinnerungen

Natürlich geht das nicht ganz ohne Wehmut ab. Waren es doch für ihn ereignisreiche Jahre, in denen es auch eine Menge Erfolge zu feiern gab. Besonders gern erinnert sich Ingo Schenk an den Triumph seiner Elf im Westpfalz-Pokal. Am 1. Juni 2019 trafen die SVK-Frauen im Finale auf den favorisierten SC Siegelbach II. Das gegnerische Team sei damals sehr selbstbewusst und siegesgewiss in diese Partie gegangen, erzählt Schenk, es habe dann aber eine unangenehme Überraschung erlebt.

„Wir haben sehr stark gespielt und uns deutlich durchgesetzt. So traf Haley Alexis Deome in der ersten Halbzeit zum 1:0 und erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0. Als dann kurz vor Spielende Gabrielle Janes noch das 3:0 erzielte, war dem SVK der Pokalsieg nicht mehr zu nehmen.“

Zweimal Jettenbach

Bevor Schenk zum SVK wechselte, spielte er 20 Jahre beim TuS Jettenbach. Als Abwehrspieler gehörte er zu der Mannschaft, die Anfang der 90er Jahre den Aufstieg in die Landesliga schaffte. Ebenso wie Schenk vor zehn Jahren, kommt nun auch sein Nachfolger Ralf Assel aus Jettenbach. Für Kontinuität ist also gesorgt. Auch wenn er in der nächsten Saison nicht mehr das Traineramt bekleiden wird, so bleibt Schenk dem SVK erhalten, dessen zweiter Vorsitzender er ist.

„Ein offener Verein“

Natürlich wird er sich auch weiterhin besonders um die Frauenfußball-Abteilung des Vereins kümmern. Der SV Kottweiler-Schwanden sei ein offener Verein, in dem es selbstverständlich sei, „dass Frauen- und Männerfußball auf einer Stufe stehen“, betont Schenk, der als Sozialarbeiter bei der Evangelischen Kirche der Pfalz angestellt ist. Mit zwei Herrenmannschaften, die erste spielt in der B- und die zweite in der C-Klasse, sowie zwei Damenteams und sechs Mädchenmannschaften ist der SVK in puncto Fußball stark aufgestellt. Eine Gleichstellungsbeauftragte haben die Fußballerinnen des SVK nicht nötig. Durch ihre Leistungen und Erfolge genießen sie Anerkennung und Wertschätzung im Verein.

Frauenfußball-Hochburg

Dass sich der SVK im Laufe der Jahre zu einer Frauenfußball-Hochburg in der Region entwickelte, ist Martina Scherne zu verdanken. Mit ihrem Mann Achim und Kerstin Rittmann rief sie die Abteilung ins Leben. „Lass es uns doch mal probieren“, habe sie sich damals gesagt, erinnert sich Martina Scherne an das Jahr 2009, als alles mit einer Mädchenmannschaft begann. Das Engagement der leidenschaftlichen Fußballerin trug schnell Früchte. Die Zahl der Spielerinnen im Verein wuchs, Erfolge stellten sich ein. Die ausgezeichnete Nachwuchsförderung blieb nicht unverborgen, und so wurde der SVK für seine Jugendarbeit von der Egidius-Braun-Stiftung ausgezeichnet. Günstig wirkte sich die Nähe zum Ramsteiner Militärflughafen aus. Zahlreiche, zu den US-Streitkräften gehörende Frauen schlossen sich dem SVK an, um Fußball zu spielen.

Sportlicher Neuanfang

Martina Scherne war aber nicht nur die Initiatorin, sie engagierte sich in den ganzen Jahren auch tatkräftig für den Frauenfußball im Verein, stand als Co-Trainerin Ingo Schenk zur Seite. Wie Schenk, so will auch sie zukünftig nicht mehr in der ersten Reihe stehen. „Ingo Schenk und ich werden im Hintergrund die organisatorische Arbeit leisten“, sagt die 54-Jährige und spricht von einem sportlichen Neuanfang, den sie mit Ralf Assel verbindet.

Ebenso erwartungsvoll gestimmt ist der 54 Jahre alte Ralf Assel angesichts seiner neuen Aufgabe. Der gebürtige Trippstädter, der die meisten seiner Fußballerjahre als Spieler bei der TSG Kaiserslautern verbrachte und sich bei den Buchenlochern auch seine ersten Trainersporen im Nachwuchsbereich verdiente, freut sich auf seine Arbeit beim SVK und lobt die „tolle Jugendarbeit“ und die schöne Sportanlage mit dem neuen Kunstrasenplatz, der den Verein für Spieler und Spielerinnen noch attraktiver mache.

Eine der Fußballerinnen des SVK betrachtet die Verpflichtung Ralf Assels allerdings mit einiger Skepsis. Es ist die Mittelfeldspielerin Marie Assel, die mit einer für sie ungewohnten Rolle zurechtkommen muss; ist sie doch nicht nur Spielerin, sondern auch die Tochter des neuen Trainers.