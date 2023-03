Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Offiziell startet der SV Alsenborn am Sonntag mit dem Nachbarschaftsduell gegen den SV Enkenbach in die neue Saison. Doch schon vor dem ersten Anpfiff sorgte der Traditionsverein für mächtig Furore: Nach dem Gewinn des Kreispokals kegelte der SVA im Verbandspokal bereits zwei Bezirksligisten aus dem Wettbewerb. Kein Wunder also, dass die Konkurrenz die Favoritenrolle in der A-Klasse genüsslich nach Alsenborn schiebt. Für Trainer Thomas Riedl eine zusätzliche Motivation. „Hier lässt sich etwas bewegen.“

Als vor einigen Wochen bekannt wurde, dass Thomas Riedl gemeinsam mit seinem spielenden Co-Trainer Markus Karl den A-Klassisten übernehmen wird, rieben sich nicht wenige Beobachter