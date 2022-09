Ab kommenden Dienstag wird die L502, die von der Hohenecker Straße in Richtung Espensteig führt, für voraussichtlich vier Wochen halbseitig gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Grund sind Kanalarbeiten. Nach Angaben der Stadtentwässerung Kaiserslautern ist es dann nicht mehr möglich, zur Einfahrt nach Dansenberg zu kommen. In der Gegenrichtung, von Espensteig kommend in Richtung Kaiserslautern, wird eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Der Verkehr aus Kaiserslautern kommend in Richtung Dansenberg wird umgeleitet. Die Umleitung U1 führt über die B37 (Pariser Straße) in Richtung Kleeblatt und dann über die B270 in Richtung Hohenecken bis zur Kreuzung B270/L502 bei Breitenau und dann über die L502 in Richtung Espensteig bis nach Dansenberg. Weitere Informationen finden sich im städtischen Baustellenportal.

Wegen der einseitigen Sperrung müssen auch die Busse der SWK-Verkehrsbetriebe stadtauswärts die Umleitungsstrecke über Hohenecken nehmen, so dass nicht alle Haltestellen bedient werden können. Die letzte anfahrbare Haltestelle für die Linien 103, 104 und den Nachtbus N3 ist Pfaffsiedlung, die Haltestellen Hohenecker Straße und Abzweig Dansenberg entfallen, wie Sprecher Boris Flesch mitteilt. Wegen der längeren Strecke wird sich auch die Fahrzeit verlängern, so dass nicht alle Anschlüsse eingehalten werden können, bittet Flesch die Fahrgäste, mehr Zeit einzuplanen.