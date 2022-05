Bei der größten simultan ausgetragenen Amateurtanz-Turnierveranstaltung in Frankfurt am Main waren auch Tanzpaare des TC Rot-Weiß Kaiserslautern mit auf dem Parkett, frenetisch angefeuert von zahlreichen mitgereisten Fans.

Zwei der Tanzpaare standen am Ende auf dem Podest. Leon Lehmann und Janika Trunov bewiesen sich in einem Feld von insgesamt elf Paaren und ertanzten sich den Bronzeplatz in der Klasse Jugend B Latein. Auch in der Hauptgruppe B Latein waren die beiden unterwegs. Dieses Turnier mit 49 Paaren dauerte geschlagene zwei Stunden. Am Ende stand das Paar aus Kaiserslautern auf Platz acht.

Das Ehepaar Stefan und Astrid Kraayvanger, ebenfalls für den TC Rot-Weiß am Start, konnte die Wertungsrichter mit seiner Standard-Kür überzeugen, ertanzte sich den zweiten Platz und ließ dabei zwölf Paare in der Klasse Senioren III C Standard hinter sich. Mit den hierbei erreichten Punkten gelang ihnen zudem der Aufstieg in die nächsthöhere Tanzklasse. Sie starten in Zukunft in der Klasse Senioren III B. „Es ist etwas ganz Besonderes und hat fast etwas Magisches, bei einem so wichtigen und großen Tanzturnier wie ,Hessen tanzt’ auf einem der ersten drei Plätze zu landen“, fasste Astrid Kraayvanger das Erlebte zusammen. Überglücklich und getragen von der guten Stimmung der mitgereisten Fans, die die Paare mit frenetischem Applaus unterstützten, fuhren alle wieder in die Heimat zurück.

Die Veranstaltung „Hessen tanzt“ wurde vom Hessischen Tanzsportverband in der Eissporthalle in Frankfurt ausgetragen. Zeitgleich wurde auf acht Flächen simultan getanzt. Es fanden insgesamt 60 Turniere statt, darunter zwölf Weltranglistenturniere. Mehr als 6000 Tänzerinnen und Tänzer von acht bis 80 Jahren aus allen Bundesländern Deutschlands sowie aus dem Ausland nahmen an den Turnieren teil.