Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Stellplatzsatzung geändert, die seit September 2016 nicht mehr angepasst worden ist. Zwischenzeitlich sind die Grundstückspreise deutlich angestiegen, sodass derzeit in Ramstein-Miesenbach teilweise Bodenrichtwerte von über 300 Euro pro Quadratmeter ermittelt wurden. Auch die Herstellungskosten für Stellplätze sind deutlich angestiegen. Die in der Satzung festgelegten Ablösepreise seien mittlerweile zu niedrig und deshalb jetzt angepasst worden, sagte Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) im Nachgang zur Sitzung. Für den ersten und den zweiten Stellplatz wurde der Betrag also von je 5000 Euro auf 7500 Euro erhöht, für den dritten und vierten Stellplatz von je 6000 Euro auf 8500 Euro und für den fünften und jeden weiteren Stellplatz von je 7000 auf 9000 Euro.