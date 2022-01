An der Spitze der Gynäkologie-Abteilung des St.-Johannis-Krankenhauses hat es einen Wechsel gegeben: Zum 1. Januar hat Muayyad Al-Alime die Chefarztstelle von Monika Mader übernommen, die den Posten seit 1. Mai 1998 inne hatte und nun in den Ruhestand verabschiedet wurde. Muayyad Al-Alime studierte an der Universität des Saarlandes in Homburg. Seine ersten Erfahrungen in der Pfalz machte er im Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken. Hier arbeitete er bis zu dessen Schließung als Chefarzt in der Gynäkologie. Seit 2017 war er am Caritas-Klinikum St. Theresia als Leitender Oberarzt und Stellvertreter des Chefarztes der Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde tätig. „Der neue Chefarzt ist Senior-Mamma-Operateur. Er wird sowohl die onkologische als auch die gesamte Mammachirurgie inklusive der diesem Gebiet zugehörigen plastischen Rekonstruktionschirurgie anbieten und das in Landstuhl bereits seit vielen Jahren etablierte Brustzentrum weiter ausbauen“, teilt die Pressestelle des Nardini-Klinikums weiter mit.