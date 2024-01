Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Kompliment an die Sportfreunde: Auch wenn die furiosen Drei mittlerweile im AH-Alter angelangt sind, so spielen sie noch immer erste Liga. Nach achtjähriger Abstinenz hat sich das Trio am Freitagabend mal wieder in der Kammgarn blicken lassen – und einen starken Auftritt hingelegt. Offenkundig haben die Stillers gehörig Kondition gebolzt: Inklusive Verlängerung ließen sie das Kasino gute zweieinhalb Stunden lang dampfen.

Na? Schafft es der Autor, sich ausführlich über das Konzert auszulassen und dabei ohne allzu platte und sicherlich schon Hunderte Male gedroschene Wortspielchen auszukommen? Nein,