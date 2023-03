Die TSG Trippstadt feierte am Sonntag in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga Westpfalz gegen den SV Mackenbach einen klaren 5:0 (4:0)-Kantersieg. Vier Tore in neun Minuten, darunter ein Fünf-Minuten-Hattrick von Kapitän Maurice Mages, brachen den restlos enttäuschenden Mackenbachern schon vor der Pause das Genick.

„Es war von uns heute ein Totalversagen. Quasi alles hat gefehlt, was Abstiegskampf ausmacht. Kampf, Wille und Leidenschaft. Was wir letzten Sonntag noch gezeigt haben, war heute nicht da. Trippstadts Sieg ist auch in der Höhe verdient“, sagte Mackenbachs Spielertrainer Heiko Batista Meier nach dem Debakel.

Dabei hatte seine Mannschaft in den ersten Minuten sogar mehr Ballbesitz, zeigte sich da aber schon anfällig in der Defensive. Eklatant die Schnelligkeitsdefizite der SVM-Innenverteidigung. Nach einem langen Ball lief Trippstadts Kapitän Maurice Mages alleine auf den Mackenbacher Torhüter Max Stuppy zu, verstolperte aber recht kläglich die Topchance (8.). Kurze Zeit später machte es Mages Sturmpendant Tobias Muth besser. Von Oliver Gries in Szene gesetzt, markierte Muth aus der Drehung das 1:0 (19.). Was folgte waren furiose Minuten der Heimelf. Zunächst traf Mages per Freistoß aus gut 20 Metern, begünstigt durch einen Torwartfehler, zum 2:0 (23.). Dann luchste Lucca Laske Mackenbachs Spielertrainer Batista Meier im Mittelfeld den Ball ab. Wieder war die Mackenbacher Abwehr nach dem Steckpass zu langsam. Mages spielte den Torwart aus und netzte zum 3:0 ein (26.). Zwei Minuten später war der Hattrick des Trippstadter Kapitäns perfekt. Sturmpartner Muth legte uneigennützig quer und es stand 4:0 (28.) Die Gästeabwehr in dieser Phase desolat. Offensiv fand Mackenbach in der ersten Hälfte gar nicht statt.

Ein einziger Torschuss in der 79. Minute

„Wir haben noch nicht einmal aufs Tor geschossen“ stellte ein Mackenbacher Zuschauer nach einer guten Stunde fest. Es dauerte bis zur 79. Minute, ehe Innenverteidiger Dennis Plath nach einer Ecke von Batista Meier den ersten und einzigen Torschuss für den SVM abgab. Davor und danach war Trippstadts Torhüter Samuel Di Bella nur sporadisch mit Rückpässen seiner Elf beschäftigt. Die ließ es im zweiten Abschnitt etwas lockerer angehen, versuchte aber über schnelle Umschaltmomente zum Erfolg zu kommen. Einen dieser Konter vollendete Muth mit seinem zweiten Treffer zum 5:0 (72.). Kurz zuvor hatte Mages nur den Pfosten getroffen.

Zugutehalten muss man den Mackenbachern, dass sie bis zum Schluss versuchten den Ehrentreffer zu erzielen. Im Strafraum wollte ihnen gegen die starke Trippstadter Deckung aber so gut wie gar nichts gelingen. Der eingewechselte Maximilian Lauhoff hatte sogar in der Nachspielzeit das sichere 6:0 auf dem Fuß. Tyler Rode konnte den Ball aber noch von der Linie kratzen. „Unsere Defensive hat heute das Spiel gewonnen. Wir haben nichts zugelassen. Dazu hatten wir vorne noch zwei gute Stürmer. Unser Plan ist heute voll aufgegangen“, sagte TSG-Trainer Dirk Schmitt.

So spielten sie

TSG Trippstadt: Di Bella - Linz, Gries, Niklas Muth, Gard - Laske, Placzek, Bolzer, Schmitt (81. Röckel) - Tobias Muth (72. Lauhoff), Mages (74. Mittelstädt)

SV Mackenbach: Stuppy - Mages, Pfeiffer, Bullinger (46. Steil), Plath, Rittmann (64. Holm) - Eckhardt (71. Rode), Batista Meier, Kaffenberger, Marvin Schnepp (80. Imfeld)- Marcel Schnepp (74. Molter)

Tore: 1:0 Tobias Muth (19.), 2:0 Mages (23.), 3:0 Mages (26.), 4:0 Mages (28.), 5:0 Tobias Muth (72.) - Gelbe Karte: Pfeiffer - Beste Spieler: Mages, Tobias Muth, Gries, Niklas Muth, Gard - Zuschauer: 60 - Schiedsrichter: Dintinger (Rieschweiler)