Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntagnachmittag aus Hochspeyer gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer hat dort in der Hauptstraße einen geparkten BMW im Vorbeifahren touchiert und beschädigt. Wie der Halter des BMW mitteilte, hatte er sein Fahrzeug am Samstag gegen 10 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 87 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Sonntag gegen 14.50 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte der Mann fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt wurde - das Gehäuse war abgebrochen und lag auf der Straße. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben oder helfen können, die Unfallzeit weiter einzugrenzen, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden.