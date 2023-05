Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lange Staus an beiden Enden des abgeriegelten Teilstücks der A6 wegen der Brückenarbeiten am Einsiedlerhof. Behinderungen am Westportal, Stockungen auf Straßen rundum: Das Wochenende war für Verkehrsteilnehmer in und um Kaiserslautern kein Vergnügen. Am Sonntagnachmittag gab es Entwarnung.

Sonntagnachmittag um 17 Uhr: Der Landesbetrieb Mobilität gibt Entwarnung. Der Verkehr kann wieder über die A6 rollen. Aufatmen nach einem Wochenende, das Kaiserslautern ein echtes Chaos