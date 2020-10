Sieben Autos sind am Wochenende in den „Sauerwiesen“ in Siegelbach mutwillig beschädigt worden. Die Polizei sucht nach den Verursachern und bittet um Zeugenhinweise auf mögliche Täter.

Die Autos waren nach Polizeiangaben alle auf dem Parkplatz Höhe Hausnummer 6b geparkt. Von allen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen abgerissen und an die Scheibenwischer geklemmt. Es konnte zwar geklärt werden, welches Kennzeichen zu welchem Wagen gehört, ein Kennzeichen aber fehlt komplett. Ob es entwendet wurde oder bereits fehlte, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 16.45 Uhr, etwas beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 bei der Polizei melden.