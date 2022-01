Ausfahrt verpasst, gewendet und damit zur Geisterfahrerin auf der Autobahn geworden – das ist in der Nacht von Sonntag auf Montag einer 83-jährigen Frau „gelungen“. Wie die Polizei berichtet, wurde ihr gegen 0.30 Uhr im Bereich des Autobahnkreuzes Landstuhl ein Auto gemeldet, das auf der A62 entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Pirmasens unterwegs sei. Die Fahrerin konnte nach kurzer Fahrt von einer Streife gestoppt werden. Nach eigenen Angaben hatte die Seniorin die Abfahrt in Richtung Saarbrücken verpasst, ihren Wagen gedreht und sei die paar Meter einfach zurückgefahren. Da zu diesem Zeitpunkt wenig Verkehr herrschte, wurde laut Polizei durch die riskante Aktion niemand anderes gefährdet. Die Polizisten eskortierten die rüstige Dame bis zum nächsten Parkplatz. Da ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Rettungswagen verständigt. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes bestätigten der 83-Jährigen allerdings einen guten gesundheitlichen Allgemeinzustand. Zum Schutz der älteren Dame wurde dennoch ein Taxi gerufen, das sie nach Hause brachte. Um ihr Auto werde sie sich im Laufe der Woche kümmern, meinte sie.