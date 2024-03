Das Perspektivteam des TuS Dansenberg hat in der Oberliga überrascht. Der TuS II landete einen 30:26 (11:12)-Auswärtssieg beim TV Offenbach.

„Uns ist heute etwas gelungen, was den wenigsten Dansenberger Mannschaften, auch der Ersten, nur sehr selten gelungen ist, ein Sieg in Offenbach. Das konnte ich meiner Karriere bisher noch nicht hinzufügen, umso schöner, es jetzt als Trainer geschafft zu haben. Der Wahnsinn“, freute sich Trainer Patrick Schulze.

Dass es in der Südpfalz etwas zu holen gibt, war dem TuS II schon vorher klar. Der TV Offenbach befindet sich in einer Schwächephase, musste zuletzt einige überraschende Niederlagen einstecken: „Ich habe den Jungs schon letzte Woche gesagt, wenn wir eine Chance haben, in Offenbach zu gewinnen, dann diesen Sonntag. Wir wussten, wenn wir unsere Leistung zeigen, ist ein Punktgewinn möglich“, beschreibt Schulze die Vorbereitung seiner Truppe auf die Begegnung.

Bennet Löhmar mit acht Treffern bester Werfer

Da die erste Mannschaft am vergangenen Wochenende spielfrei hatte, konnte Schulze auf die Dienste von Ben Kölsch (19), Luca Stolze (20) und Bennet Löhmar zurückgreifen. Alle drei trugen zum Erfolg bei. Linksaußen Stolze traf viermal und erwies sich als sicherer Siebenmeterwerfer, Spielmacher Kölsch glänzte vor allem als Vorbereiter: „Ben muss man hervorheben, er hat sehr viele Räume für andere geschaffen“, lobt Frederik Bohm (23) seinen Teamkollegen.

Löhmar, der unter der Woche erfolgreich seine Abiturprüfung abgelegt hat, war mit acht Treffern bester Werfer auf dem Platz und zeigte, wie wichtig es für das Perspektivteam ist, einen wurfgewaltigen Spieler im Rückraum zu haben. Löhmar kommentiert seine Leistung: „Offenbach hat sehr passiv gespielt, daher hatte ich viel Platz, aus dem Rückraum zu werfen. Die ersten zwei Bälle waren zwar nicht drin, aber ich habe mir dann wieder ein Herz gefasst und gut getroffen. Ich bin sehr zufrieden.“

Paul Rutz hält 18 Bälle

Die Partie war zunächst ausgeglichen. Nach dem 8:8 (17.) blieben die Dansenberger acht Minuten lang ohne Gegentreffer, was einer starken Defensive im Verbund mit einem überragend aufgelegten Paul Rutz (20) im Tor zu verdanken war. Rutz kam allein im ersten Durchgang auf elf Paraden und hielt insgesamt 18 Bälle. „Paul war ein super starker Rückhalt, ich freue mich sehr für ihn“, lobte Felix Dettinger (24) seinen Schlussmann.

Rutz: „Die erste Halbzeit war richtig gut, da habe ich auch viele freie Bälle gehalten. In Halbzeit zwei waren die Würfe dann schwächer, ich musste nur richtig stehen. Heute war eher ein Torhüterspiel, da die Abwehr auch sehr gut war.“ Zu viele, teils fahrlässige Fehlwürfe und Fehlpässe verhinderten aber, dass der TuS mit einer Führung in die Kabine ging, stattdessen hatten die Hausherren knapp mit 12:11 die Nase vorn.

Von 18:18 auf 24:18

Schulzes Vorgabe für den zweiten Durchgang war klar: „Wir müssen uns konzentrieren, die Fehler abstellen und weiter aufs Tempo drücken.“ Das sollte auch gelingen. Bis zur 45. Minute blieb die Partie ausgeglichen, ehe es den Westpfälzern gelang, sich von 18:18 (46.) auf 24:18 (50.) vorentscheidend abzusetzen. Der TVO verkürzte zwar noch einmal auf drei Tore (24:27, 56.), doch der TuS ließ sich davon jedoch nur kurz aus dem Konzept bringen: „Wir haben am Ende einen klaren Kopf behalten und uns nicht verunsichern lassen“, findet Rutz. Bohm pflichtet ihm bei: „Wir haben dem Druck gut standgehalten, was in der Halle nicht so einfach ist.“

Spätestens mit Dettingers Treffer zum 29:25 (59.) war die Partie dann entschieden. Dettinger resümiert: „Eine starke kämpferische Leistung und ein wichtiger Sieg. Es hat auf dem Platz richtig Spaß gemacht.“