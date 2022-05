Am Donnerstag, 12. Mai, veranstaltet der Kaiserslauterer Schwimmsportklub KSK gemeinsam mit dem Monte Mare ein großes Spendenschwimmen unter dem Motto „Jede Wende eine Spende“. Die Spenden gehen an die Hilfsorganisation „Save the Children“ für Kinder aus der Ukraine und den Nachbarländern. Jeder kann gegen eine Startgebühr von fünf Euro, die ebenfalls gespendet wird, an den Start gehen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, allerdings sollte die Startgebühr schon vorab auf das Spendenkonto gehen, kann aber auch noch im Bad bezahlt werden. Gruppen oder Mannschaften werden gebeten, sich vorab zu melden.

Jeder Schwimmer kann private Sponsoren suchen, die pro 25-Meter-Bahn einen freiwilligen Betrag spenden. Der KSK kümmert sich um kommerzielle Sponsoren. Wer keine 25-Meter-Bahn schafft, kann auf das Schwimmlernbecken ausweichen. Einlass im Monte Mare ist ab 15.30 Uhr. Die KSK-Synchronschwimmerinnen eröffnen die Veranstaltung um 15.45 Uhr, das Spendenschwimmen geht von 16 bis 20 Uhr. Mehr Infos und den Spendenticker gibt’s im Internet: www.ksk1911.de.